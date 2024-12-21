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18:47, 21 декабря 2024Силовые структуры

Двух российских пенсионерок заподозрили в попытке поджога полицейской машины

В Петербурге двух пенсионерок задержали за попытку поджога полицейской машины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух пенсионерок, подозреваемых в попытке поджога полицейской машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, попытка поджога полицейского автомобиля «УАЗ» была совершена утром в субботу, 21 декабря, на улице Есенина. Причастных к преступлению быстро установили – ими оказались две пенсионерки, живущие в том же районе.

Предварительно, женщины действовали по указанию злоумышленников. Последние склонили их к преступлению во время разговора по телефону.

Ранее пенсионерка взорвала петарду в московском торговом центре «Форт» по заданию украинских кураторов. Известно, что женщина также перевела им 120 тысяч рублей и поверила, что сможет вернуть эти деньги, если «устроит салют» в МФЦ.

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