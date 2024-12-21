Стали известны подробности о пенсионерке-поджигательнице ТЦ в Москве

Shot: очевидцы рассказали о взрывах в московском ТЦ «Форт»

Очевидцы рассказали, что услышали несколько взрывов, похожих на стрельбу, в московском торговом центре (ТЦ) «Форт» в Отрадном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящее время в ТЦ закрыты все магазины, людей эвакуировали. Известно, что, когда толпа выбегала на улицу, одна женщина споткнулась и упала, ее увезли в больницу. Устроившая взрыв пенсионерка в настоящее время на допросе.

Пенсионерка взорвала петарду ТЦ по заданию украинских кураторов. Известно, что женщина также перевела им 120 тысяч рублей. Ей пообещали перечислить средства обратно, если она «устроит салют» в МФЦ.

Ранее около 14:26 Shot сообщил, что в Отрадном в Москве из-за звука взрыва эвакуировали ТЦ «Форт». «Как нам рассказали очевидцы, кто-то из посетителей около 10 минут назад взорвал петарду. На месте работают экстренные службы», — говорилось в публикации.