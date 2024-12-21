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07:59, 21 декабря 2024Россия

Хинштейн назвал обстрел Рыльска бесчеловечным

Хинштейн назвал обстрел Рыльска демонстрацией преступной сущности властей Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ракетный обстрел Рыльска демонстрацией преступной сущности властей Украины. Его слова приводит ТАСС.

Хинштейн напомнил, что в результате обстрела пострадали детские и образовательные объекты. По его мнению, произошедшее является «демонстрацией преступной сущности» властей Киева, а также бесчеловечности.

«Пострадавшие и, к сожалению, погибшие мирные люди стали жертвами этих абсолютно безумных преступных решений», — подчеркнул он.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску накануне, 20 декабря.

Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.

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