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22:53, 21 декабря 2024Россия

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн: 14 человек находятся в больнице после удара ВСУ по Рыльску
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В Курской областной клинической больнице находятся 14 человек, пострадавших после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В настоящее время в отделении находятся 14 рылян. К счастью, у большинства из них травмы не серьезные, хотя они пережили очень тяжелые моменты», — отметил губернатор.

Прежде Хинштейн сообщил, что всем семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 миллиона рублей, а пострадавших ждет компенсация в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Он добавил, что материальная поддержка пострадавших при трагических обстоятельствах является первоочередной задачей для властей региона.

Ранее врио губернатора Курской области назвал использованный ВСУ для удара по Рыльску тип ракет. По его словам, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

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