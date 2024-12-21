Хинштейн: семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 миллиона рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что всем семьям погибших в Рыльске 1,5 миллиона рублей, а пострадавших ждет компенсация в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

«Правительство Курской области приняло решение: все семьи погибших получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Будут выплачены и компенсации раненным и пострадавшим: от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм», — заявил он.

По его словам, материальная поддержка пострадавших при трагических обстоятельствах является первоочередной задачей для властей региона.

Ранее Хинштейн рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать Рыльск. По его словам, несмотря на сохраняющуюся угрозу новых атак, спасатели продолжают выполнять свою работу.