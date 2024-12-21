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08:14, 21 декабря 2024Россия

Хинштейн рассказал о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Рыльск

Хинштейн заявил, что ВСУ не оставляют попыток атаковать Рыльск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать Рыльск.

«Во время осмотра последствий атаки сработал детектор дронов. Очевидно, противник продолжает попытки повторить удар», — заявил он.

По его словам, несмотря на сохраняющуюся угрозу новых атак, спасатели продолжают выполнять свою работу.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря.

Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.

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