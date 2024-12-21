Хинштейн рассказал о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Рыльск

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать Рыльск.
«Во время осмотра последствий атаки сработал детектор дронов. Очевидно, противник продолжает попытки повторить удар», — заявил он.
По его словам, несмотря на сохраняющуюся угрозу новых атак, спасатели продолжают выполнять свою работу.
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря.
Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.