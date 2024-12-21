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02:29, 21 декабря 2024Россия

Хинштейн рассказал об энергоснабжении в Рыльске

Хинштейн: серьезных проблем с энергоснабжением в Рыльске нет
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Globallookpress.com

Серьезных проблем с энергоснабжением в Рыльске нет, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Свет был обесточен энергетиками исключительно в местах пожаротушения и разминирования... Возможно, под отключение временно мог попасть ряд прилегающих домов, но это — единичные случаи, которые не влияют на ситуацию в целом», — говорится в публикации.

20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. По имеющейся информации, осколки снарядов попали по автостанции, школе, педагогическому училищу, пожарной части и Дому культуры. Также пострадали несколько частных домов и автомобили.

Хинштейн заявил, что объем разрушений в Рыльске серьезный. По его словам, повреждено много социальных объектов.

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