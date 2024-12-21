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05:38, 21 декабря 2024Мир

Испания заявила об отсутсвии планов разместить своих военных на Украине

Власти Испании заявили, что не планируют размещать своих военных на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Испании не планируют отправку своих военных на территорию Украины, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Мадрид подписал двустороннее соглашение о безопасности с Украиной несколько месяцев назад. «Мы не рассматриваем размещение испанских войск на украинской территории», — подчеркнул премьер.

В феврале в правительстве Испании не согласились с идеей президента Франции Эммануэля Макрона отправлять европейские сухопутные войска на Украину. Также стало известно, что Испания предоставила Украине военную помощь на один миллиард евро в 2024 году.

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