Испания заявила об отсутсвии планов разместить своих военных на Украине

Власти Испании заявили, что не планируют размещать своих военных на Украине

Власти Испании не планируют отправку своих военных на территорию Украины, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Мадрид подписал двустороннее соглашение о безопасности с Украиной несколько месяцев назад. «Мы не рассматриваем размещение испанских войск на украинской территории», — подчеркнул премьер.

В феврале в правительстве Испании не согласились с идеей президента Франции Эммануэля Макрона отправлять европейские сухопутные войска на Украину. Также стало известно, что Испания предоставила Украине военную помощь на один миллиард евро в 2024 году.