Исполняющий обязанности президента Абхазии назвал главного союзника республики

И.о. президента Абхазии Гунба: главный союзник республики — Россия

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба назвал Российскую Федерацию главным союзником республики. Об этом он заявил во время обращения к соотечественникам, передает ТАСС.

По словам Гунбы, Россия на протяжении долгих лет оказывает Абхазии неоценимую поддержку и помощь. Он также призвал не портить российско-абхазские отношения, поскольку решение задач социально-экономического развития страны будет связано с РФ.

Ранее и.о. президента Абхазии обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Он выразил надежду на то, что Москва поддержит это обращение как можно скорее.