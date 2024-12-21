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17:23, 21 декабря 2024Бывший СССР

Исполняющий обязанности президента Абхазии назвал главного союзника республики

И.о. президента Абхазии Гунба: главный союзник республики — Россия
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба назвал Российскую Федерацию главным союзником республики. Об этом он заявил во время обращения к соотечественникам, передает ТАСС.

По словам Гунбы, Россия на протяжении долгих лет оказывает Абхазии неоценимую поддержку и помощь. Он также призвал не портить российско-абхазские отношения, поскольку решение задач социально-экономического развития страны будет связано с РФ.

Ранее и.о. президента Абхазии обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Он выразил надежду на то, что Москва поддержит это обращение как можно скорее.

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