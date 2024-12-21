Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике. Об этом пишет «Интерфакс».

«Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, РФ, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии», — сообщил Гунба в обращении к гражданам.

Он выразил надежду на то, что Москва как можно скорее поддержит это обращение.

Ранее стало известно, что абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» поручили провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии в зимнее время.

Перед этим и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба рассказал, что республика попросила у России электроэнергию бесплатно. Однако, по его словам, эти просьбы остались без ответа.

