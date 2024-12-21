Медведчук: переход Зеленского к оскорблениям говорит о его бессилии

Использование президентом Украины Владимиром Зеленским ненормативной лексики свидетельствует о его бессилии перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, поведение Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака показывает, что Путин «обыграл их вчистую». Медведчук подчеркнул, что власти Украины не могут говорить с Россией с позиции силы, однако другой стратегии у них нет.

«В свое время украинские пропагандисты запустили клише о том, что у них война с президентом РФ до "кто первый моргнет". Реакция Зеленского и Ермака говорит о том, что они не только моргнули, но и получили нервный тик, понос и недержание вместе взятые», — считает Медведчук.

Зеленский оскорбил президента России в ответ на предложение провести «технологическую дуэль» западных систем ПВО с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Во время пресс-конференции в Брюсселе глава Украины поинтересовался у аудитории, считают ли они это «адекватным», и добавил грубое высказывание в адрес Путина.