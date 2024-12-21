Минобороны заявило о трех волнах атаки дронов ВСУ на Казань

Минобороны заявило, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, атака происходила с 7:40 до 9:20. Три беспилотника были уничтожена средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

В пресс-службе главы Татарстана ранее сообщили, что в Казани 21 декабря зафиксировали восемь прилетов беспилотников по городу. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Жильцов поврежденных домов и сотрудников предприятия эвакуировали в безопасные места. В республике в связи с атакой отменены все массовые мероприятия в выходные.