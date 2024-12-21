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10:21, 21 декабря 2024Россия

Названо количество атаковавших Татарстан беспилотников

В Казани зафиксировали прилет восьми украинских БПЛА
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Оксана Сотник / ТАСС

В Казани 21 декабря зафиксировали восемь прилетов беспилотников по городу. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.

Уточняется, что погибших и пострадавших в Казани нет. Работники промышленного предприятия эвакуированы и находятся в укрытиях.

Из сообщения также следует, что в связи с атакой беспилотников в Казани ведется оповещение МЧС. Жителей города попросили сохранять спокойствие, а услышав звук сигнала тревоги, одеться и спуститься вниз — в защитные сооружения, на первые этажи, подвалы.

По данным Telegram-канала Shot, в Татарстане в субботу ввели план «Ковер» из-за прилета дронов. Воздушное пространство над регионом закрыли до особого распоряжения. По состоянию на 10:00 по московскому времени 23 рейса задерживались на прилет и вылет.

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