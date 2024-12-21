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15:54, 21 декабря 2024Бывший СССР

На Западе заметили изменение формулировок Зеленского об окончании конфликта

Sky News: Зеленский признал, что Украина не способна вернуть территории
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Havana / AP

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не способен вернуть территории. Изменение формулировок украинского политика об окончании конфликта заметил телеканал Sky News.

«Теперь украинский президент начал озвучивать, (…) что укрепившиеся позиции России невозможно сдвинуть с места при нынешнем уровне поддержки Запада и боеспособности Украины», — сказано в материале.

Отмечается, что изменение тона Зеленского совпало с переизбранием Дональда Трампа, который заявлял о желании завершить конфликт, на пост президента США. Украинский глава быстро адаптируется к новой реальности, пишет Sky News.

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что проект «Украина» приближается к концу из-за необдуманных действий в политике Зеленского. Кроме того, по его мнению, Киев и его союзники пытаются переложить вину за неудачи на фронте на уходящего президента США Джо Байдена.

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