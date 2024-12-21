Кипрский журналист Христофору заявил о завершении проекта «Украина»

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что проект «Украина» приближается к концу из-за необдуманных действий в политике президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Три признака того, что проект "Украина" подходит к своему концу: 1. Перекладывание вины. <...> 2. Потраченные и замороженные деньги. <...> 3. Зеленский потерял голову», — отметил он.

По мнению журналиста, Украина и ее партнеры пытаются переложить вину за неудачи на фронте на уходящего президента США Джо Байдена. При этом Вашингтон и Евросоюз ранее направили Киеву сотни миллиардов долларов и планируют оставить российские активы замороженными до окончания конфликта.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив. По мнению дипломата, украинский лидер стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.