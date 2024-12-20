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23:53, 20 декабря 2024Мир

Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине

Небензя: Зеленский делает все для срыва любых мирных инициатив по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует мирные инициативы для урегулирования конфликта. Об этом дипломат высказался во время заседания Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что Зеленский делает все для срыва любых мирных инициатив по Украине. По мнению дипломата, украинский лидер стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.

«Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта», — сказал российский постпред в ООН.

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины. Он также призвал «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.

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