Зеленский захотел участия Европы в переговорах с Россией

Зеленский: Европа должна участвовать в переговорах России и Украины

Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановка боевых действий», — сказал он.

Украинский глава призвал «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру. Кроме того, Зеленский отметил, что в январе избранный президент США Дональд Трамп увеличит усилия, направленные на завершение конфликта, поэтому важно, поддерживает ли его Европа «сильным, единым голосом».

Ранее лидер Украины обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен вступление республики в Европейский союз (ЕС). Стороны также затронули приоритеты в работе нового состава ЕК. Зеленский добавил, что отдельно обсудил с главой Еврокомиссии тему использования Киевом замороженных российских активов.