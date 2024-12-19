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15:11, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вступление Украины в ЕС

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен вступление Украины в ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление республики в Европейский союз (ЕС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудили приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС», — написал он.

Украинский лидер отметил, что отдельно обсудил с главой Еврокомиссии тему использования Киевом замороженных российских активов. Он подчеркнул, что ценит усилия Урсулы фон дер Ляйен для консолидации ЕС вокруг Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не согласен на сокращение армии страны по требованию Москвы. Он подчеркнул, что даже приглашение в НАТО не даст Киеву права уменьшить численность своих вооруженных сил, а без этого ограничение размеров армии он назвал недопустимым.

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