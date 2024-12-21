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22:52, 21 декабря 2024Россия

Названо число госпитализированных после обстрела ВСУ жителей Рыльска

Хинштейн: 14 жителей Рыльска проходят лечение в Курской областной больнице
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Четырнадцать жителей Рыльска были госпитализированы после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пострадавших доставили в Курскую областную клиническую больницу. По словам Хинштейна, большинство из них получили незначительные травмы, однако пережили очень тяжелые моменты.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря. По данным СМИ, из одной из сбитых российскими средствами ПВО боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.

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