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16:42, 21 декабря 2024Экономика

Названо количество поврежденных ВСУ домов в Рыльске

Хинштейн: пять многоквартирных домов повреждены в Рыльске из-за атаки ВСУ
Мария Черкасова

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

Пять малоэтажных многоквартирных домов повреждены в Рыльске из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из них не подлежит восстановлению, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Повреждены пять малоэтажных многоквартирных домов, из которых четыре разрушены частично, один не подлежит восстановлению, и одиннадцать частных домов, из которых разрушен один. Также не подлежат восстановлению три социальных объекта. В городе пострадали 12 зданий, в том числе 10 объектов социнфраструктуры.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря. По данным СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.

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