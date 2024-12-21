Беженец рассказал, что ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцировали обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) до освобождения населенных пунктов российскими войсками, рассказал беженец Александр. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они не видели, что пикап ВСУ с минометом выехал в лес. «Все зарядили, жахнули два-три раза в Успеновку, там же мирняк, все "как положено", свернулись и поехали», — заявил он.

Беженец добавил, что такие провокации украинская сторона устраивала для того, чтобы жители прифронтовых сел не ждали Россию и эвакуировались вглубь Украины.

Ранее ВСУ обстреляли мирных жителей поселка Дальнее, расположенного под Курахово в ДНР.