Один из атаковавших Татарстан БПЛА пытался ударить по промышленному предприятию

Украинский БПЛА пытался атаковать промышленное предприятие в Татарстане

Один из украинских дронов, атаковавших Татарстан утром 21 декабря, пытался ударить по промышленному предприятию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

По данным властей, беспилотник не достиг цели.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом.

Согласно последним данным, в результате атаки никто не пострадал. В аэропорту введен план «Ковер», часть местных жителей была эвакуирована в целях безопасности.