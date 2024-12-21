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10:45, 21 декабря 2024Россия

Один из атаковавших Татарстан БПЛА пытался ударить по промышленному предприятию

Украинский БПЛА пытался атаковать промышленное предприятие в Татарстане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Рыбарь»

Один из украинских дронов, атаковавших Татарстан утром 21 декабря, пытался ударить по промышленному предприятию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

По данным властей, беспилотник не достиг цели.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием и шесть — над жилым массивом.

Согласно последним данным, в результате атаки никто не пострадал. В аэропорту введен план «Ковер», часть местных жителей была эвакуирована в целях безопасности.

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