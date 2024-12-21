Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 21 декабря 2024Россия

Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия

Ударивший по высотке в Казани беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Один из беспилотных летательных аппаратов, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия. Об этом сообщает Baza.

Массовая атака дронов по Татарстану произошла утром в субботу, 21 декабря. По данным городских властей, в результате случившегося произошло возгорание в трех районах.

В регионе ввели план «Ковер». В нескольких жилых комплексах Казани включили систему оповещения МЧС — по сигналу тревоги местным жителям необходимо спуститься вниз, на первые этажи или в подвалы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали элитные высотки в Казани. Прицельный удар по жилым домам попал на видео

      В РФС заявили о желании европейских стран вернуть Россию на международные турниры

      Россиянин получил 19 лет за передачу ФБР данных о российских военных

      Стало известно о контроле российских сил над большей частью Курахово

      ВСУ начали отходить из Курахово в село Дачное

      Российские войска уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра

      Аналитик F.A.С.С.T. рассказал о новом способе кражи Telegram-аккаунтов россиян

      Глава Татарстана сделал заявление после атаки ВСУ на Казань

      Массовые мероприятия на ближайшие два дня в Казани отменены

      Работу саратовского аэропорта Гагарин приостановили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше