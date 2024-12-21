Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия

Ударивший по высотке в Казани беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия

Один из беспилотных летательных аппаратов, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия. Об этом сообщает Baza.

Массовая атака дронов по Татарстану произошла утром в субботу, 21 декабря. По данным городских властей, в результате случившегося произошло возгорание в трех районах.

В регионе ввели план «Ковер». В нескольких жилых комплексах Казани включили систему оповещения МЧС — по сигналу тревоги местным жителям необходимо спуститься вниз, на первые этажи или в подвалы.