В Казани на фоне прилета дронов включили воздушную тревогу

Казанцев попросили спуститься в защитные сооружения по сигналу воздушной тревоги

В Казани на фоне прилета беспилотников в несколько жилых комплексов города включили систему оповещения МЧС. По сигналу тревоги жителям необходимо спуститься вниз на первые этажи или в подвалы, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Жителей просят отключить электроэнергию, газ, воду и оборудование, закрыть окна, говорится в сообщении. С собой рекомендовали взять средства индивидуальной защиты, одежду, документы, запас продуктов, воду. После этого им необходимо быстро, без спешки, пройти в закрепленное защитное сооружение. Телефон экстренных служб — 112, напомнили там.

Ранее стало известно о прилете нескольких беспилотников в жилые комплексы Казани утром 21 декабря. Пострадали, в частности, элитный ЖК «Манхэттен» и ЖК «Лазурные небеса», в который влетело сразу несколько беспилотников. Второй дрон попал в здание уже во время эвакуации из него жителей, затронув квартиры на 15 этаже. На место выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, также туда прибыли оперативные службы.

