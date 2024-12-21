Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 21 декабря 2024Мир

В ООН высказались об атаке ВСУ по Рыльску

Представитель ООН Хак призвал предотвратить жертвы после обстрела ВСУ Рыльска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Необходимо предотвратить жертвы среди мирного населения после атаки украинских войск по городу Рыльску в приграничье Курской области, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак. Об этом пишут «Известия».

По его словам, стороны конфликта должны постараться избегать любых жертв среди гражданского населения». Он призвал руководствоваться международным гуманитарным правом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря. В результате обстрела загорелось здание педагогического училища. Кроме того, повреждения получили дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть, а также несколько частных домов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Второй дрон влетел в казанскую высотку во время эвакуации оттуда людей

      Момент прилета дрона по казанскому ЖК «Манхэттен» попал на видео

      Власти Казани назвали последствия атаки дронов

      Суд заочно арестовал передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова женщину

      Премьер Татарстана выехал к поврежденному дронами дому в Казани

      Момент атаки дрона в Казани сняли на видео

      В Новой Москве возбудили дело после драки мигрантов с подростками

      Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

      Украинский дрон атаковал Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше