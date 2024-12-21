В ООН высказались об атаке ВСУ по Рыльску

Представитель ООН Хак призвал предотвратить жертвы после обстрела ВСУ Рыльска

Необходимо предотвратить жертвы среди мирного населения после атаки украинских войск по городу Рыльску в приграничье Курской области, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак. Об этом пишут «Известия».

По его словам, стороны конфликта должны постараться избегать любых жертв среди гражданского населения». Он призвал руководствоваться международным гуманитарным правом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря. В результате обстрела загорелось здание педагогического училища. Кроме того, повреждения получили дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть, а также несколько частных домов.

