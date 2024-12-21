Основатель Pink Floyd попробовал объяснить название ракеты «Орешник»

Глава Pink Floyd Уотерс объяснил название ракеты «Орешник» числом боеприпасов

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, с чем связано название гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Уотерс попробовал объяснить название ракеты «Орешник» и указал, что это может быть связано с числом боеприпасов.

«Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева», — шутливо предположил глава группы.

Ранее Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Он подчеркнул, что «даже не стал бы тратить слова».