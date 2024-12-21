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07:10, 21 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd попробовал объяснить название ракеты «Орешник»

Глава Pink Floyd Уотерс объяснил название ракеты «Орешник» числом боеприпасов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, с чем связано название гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Уотерс попробовал объяснить название ракеты «Орешник» и указал, что это может быть связано с числом боеприпасов.

«Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева», — шутливо предположил глава группы.

Ранее Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Он подчеркнул, что «даже не стал бы тратить слова».

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