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06:38, 21 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd отказался говорить с Зеленским в случае встречи

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс отказался говорить с Зеленским при встрече
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс . Фото: Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Его слова приводит РИА Новости.

Уотерс отказался говорить с Зеленским при встрече и подчеркнул, что «даже не стал бы тратить слова».

Ранее Уотерс высказался в адрес Зеленского. Он признался, что считает его президентский срок давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — подчеркнул музыкант.

20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако выборы в стране объявлены не были.

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