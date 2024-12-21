Основатель Pink Floyd отказался говорить с Зеленским в случае встречи

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Его слова приводит РИА Новости.
Уотерс отказался говорить с Зеленским при встрече и подчеркнул, что «даже не стал бы тратить слова».
Ранее Уотерс высказался в адрес Зеленского. Он признался, что считает его президентский срок давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — подчеркнул музыкант.
20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако выборы в стране объявлены не были.