Основатель Pink Floyd отказался говорить с Зеленским в случае встречи

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс отказался говорить с Зеленским при встрече

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Его слова приводит РИА Новости.

Уотерс отказался говорить с Зеленским при встрече и подчеркнул, что «даже не стал бы тратить слова».

Ранее Уотерс высказался в адрес Зеленского. Он признался, что считает его президентский срок давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — подчеркнул музыкант.

20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако выборы в стране объявлены не были.

