Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 8 декабря 2024Бывший СССР

Основатель Pink Floyd высказался в адрес Зеленского

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Зеленский давно исчерпал свой срок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в разговоре с РИА Новости заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим.

«Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист.

Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США. Кроме того, музыкант призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что в народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского. До этого Шеремет призвал украинцев развернуть переданное Киеву американское оружие против украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

      Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

      Пленный боец заявил об отступлении президентской бригады ВСУ в ДНР

      Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума

      Основатель Pink Floyd высказался в адрес Зеленского

      Израильские танки вошли в Сирию

      Сальдо сделал заявление о будущем Украины

      Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

      Лидер правящей партии рассказал о досрочном уходе президента Южной Кореи

      В российском регионе произошло возгорание после падения БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше