Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Зеленский давно исчерпал свой срок

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в разговоре с РИА Новости заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим.

«Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист.

Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США. Кроме того, музыкант призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что в народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского. До этого Шеремет призвал украинцев развернуть переданное Киеву американское оружие против украинского лидера.