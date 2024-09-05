Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 5 сентября 2024Россия

Депутат Госдумы сообщил об ордере на поимку Зеленского

Депутат Шеремет: в народном ополчении Крыма выписан ордер на поимку Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что в народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского. Он рассказал РИА Новости, что ордер является письменным приказом без срока давности, согласно которому все участники ополчения должны приложить усилия для поимки политика.

Как утверждает Шеремет, Зеленский должен знать, что он не сможет избежать ответственности за свои преступления, где бы он ни пытался скрыться после того, как его бросят «заокеанские хозяева».

Ранее российский депутат заявил, что пребывание у власти Владимира Зеленского запомнится как самый кровавый отрезок украинской истории. По словам Шеремета, Зеленский не принес украинцам ничего, кроме слез, и обрек население страны на лишения.

До этого Шеремет призвал украинцев развернуть переданное Киеву американское оружие против Владимира Зеленского. По мнению депутата, действия властей под руководством Запада ведут к полному исчезновению украинской нации.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Белоруссией прозвучали взрывы. Что увидели жители Гомеля в ночном небе?

      В Кремле высказались о новой мобилизации в России

      В Кремле заявили о неготовности Украины к мирным переговорам

      Болгарский депутат назвал политику властей в отношении России лицемерной

      В Кремле высказались о противодействии иностранным инструкторам на Украине

      Неожиданная находка в подвале дома заставила пользователей сети дрожать от страха

      ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в госизмене

      Минобороны начало формировать добровольческий отряд в Белгородской области

      В России сообщили о заходе дрона ВСУ в воздушное пространство Белоруссии

      Депутат Госдумы сообщил об ордере на поимку Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше