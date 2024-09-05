Депутат Шеремет: в народном ополчении Крыма выписан ордер на поимку Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что в народном ополчении Крыма выписан символический ордер на поимку Владимира Зеленского. Он рассказал РИА Новости, что ордер является письменным приказом без срока давности, согласно которому все участники ополчения должны приложить усилия для поимки политика.

Как утверждает Шеремет, Зеленский должен знать, что он не сможет избежать ответственности за свои преступления, где бы он ни пытался скрыться после того, как его бросят «заокеанские хозяева».

Ранее российский депутат заявил, что пребывание у власти Владимира Зеленского запомнится как самый кровавый отрезок украинской истории. По словам Шеремета, Зеленский не принес украинцам ничего, кроме слез, и обрек население страны на лишения.

До этого Шеремет призвал украинцев развернуть переданное Киеву американское оружие против Владимира Зеленского. По мнению депутата, действия властей под руководством Запада ведут к полному исчезновению украинской нации.