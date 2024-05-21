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10:06, 21 мая 2024Россия

В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский обрек украинцев на страдания

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пребывание у власти Владимира Зеленского запомнится как самый кровавый отрезок украинской истории. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины.

По словам Шеремета, Зеленский не принес украинцам ничего, кроме слез, и обрек население страны на лишения. С окончанием срока полномочий Зеленский становится самозванцем, подчеркнул депутат.

Несмотря на то что «его тучные времена подошли к завершению», Зеленский продолжает сохранять власть над Украиной, продолжил парламентарий. Украинский политический режим в его нынешнем виде Шеремет назвал диктатурой.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский стал законной военной целью для России. Он назвал Зеленского военным преступником и подчеркнул, что истечение срока президентских полномочий не сможет изменить этот статус.

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      Алан Босиков
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