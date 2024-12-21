Основатель Pink Floyd заявил о миграции населения Украины

Глава Pink Floyd Уотерс: на Украине остались 28 из 45 млн жителей с 2022 года

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что половина населения Украины покинула страну с 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

Музыкант заявил о миграции населения Украины и задумался, почему кто-то должен хотеть жить в стране при текущей власти.

«В 2022 году на Украине проживало 45 миллионов человек, сейчас их осталось 28 миллионов. Половина людей покинула страну, и еще несколько миллионов уедут по итогам этого года», — подчеркнул он.

Ранее Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Он подчеркнул, что «даже не стал бы тратить слова».