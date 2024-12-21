Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 21 декабря 2024Мир

Мать американского журналиста поблагодарила Путина за обещание помочь в поисках сына

Мать Остина Тайса поблагодарила Путина за обещание помочь в поисках сына в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Дебра Тайс, мать американского журналиста Остина Тайса, пропавшего 12 лет назад в Сирии, поблагодарила президента России Владимира Путина за его обещание помочь в поисках ее сына. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, она «ошеломлена и чрезвычайно ценит» то, что российский лидер пообещал помочь в поисках Остина. «На данный момент я считаю, что никто не обладает такими возможностями, как президент Путин, учитывая его связи с бывшим президентом Сирии [Башаром Асадом], а также знание ситуации на местах», — добавила она.

Ранее женщина написала письмо главе государства, в котором отметила, что его связи в Сирии могут помочь найти Остина.

Об исчезновении Остина стало известно в 2012 году. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что журналист был взят в плен сирийским правительством. Американец пропал в середине августа, когда планировал покинуть страну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн признал серьезный ущерб от удара ВСУ по Рыльску. Врио главы Курской области обещал помочь всем

      Хинштейн назвал обстрел Рыльска бесчеловечным

      Мать американского журналиста поблагодарила Путина за обещание помочь в поисках сына

      В США обвинили Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету

      Число пострадавших при ракетном ударе по Рыльску увеличилось

      Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге оказался беженцем

      Силовики проверили арендаторов использованной в теракте против генерала Кириллова машины

      Основатель Pink Floyd попробовал объяснить название ракеты «Орешник»

      В Германии назвали точное число пострадавших в Магдебурге

      В США раскрыли последствия возможного боя с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше