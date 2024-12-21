Мать американского журналиста поблагодарила Путина за обещание помочь в поисках сына

Мать Остина Тайса поблагодарила Путина за обещание помочь в поисках сына в Сирии

Дебра Тайс, мать американского журналиста Остина Тайса, пропавшего 12 лет назад в Сирии, поблагодарила президента России Владимира Путина за его обещание помочь в поисках ее сына. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, она «ошеломлена и чрезвычайно ценит» то, что российский лидер пообещал помочь в поисках Остина. «На данный момент я считаю, что никто не обладает такими возможностями, как президент Путин, учитывая его связи с бывшим президентом Сирии [Башаром Асадом], а также знание ситуации на местах», — добавила она.

Ранее женщина написала письмо главе государства, в котором отметила, что его связи в Сирии могут помочь найти Остина.

Об исчезновении Остина стало известно в 2012 году. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что журналист был взят в плен сирийским правительством. Американец пропал в середине августа, когда планировал покинуть страну.