Пассажиры задержанного рейса в Египет вылетят вечером

АТОР: пассажиры задержанного рейса из Шереметьево в Египет вылетят вечером

Пассажиры задержанного рейса из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх (Египет) вылетят на резервном воздушном судне в 18:50 (по московскому времени) 21 декабря. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета, сейчас он находится на стоянке аэропорта Шереметьево, технические специалисты его ремонтируют. Авиакомпания сообщает, что пассажирам предоставили питание и напитки, предложили временное жилье, а также компенсацию затрат, связанных с самостоятельным расселением.

Ранее мужчину обнаружили бездыханным в самолете, летевшем из Москвы в Читу. На борту работали правоохранители и сотрудники Следственного комитета, поэтому время отправки обратного рейса перенесли.