Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:35, 21 декабря 2024Путешествия

Пассажиры задержанного рейса в Египет вылетят вечером

АТОР: пассажиры задержанного рейса из Шереметьево в Египет вылетят вечером
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пассажиры задержанного рейса из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх (Египет) вылетят на резервном воздушном судне в 18:50 (по московскому времени) 21 декабря. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолета, сейчас он находится на стоянке аэропорта Шереметьево, технические специалисты его ремонтируют. Авиакомпания сообщает, что пассажирам предоставили питание и напитки, предложили временное жилье, а также компенсацию затрат, связанных с самостоятельным расселением.

Ранее мужчину обнаружили бездыханным в самолете, летевшем из Москвы в Читу. На борту работали правоохранители и сотрудники Следственного комитета, поэтому время отправки обратного рейса перенесли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России прокомментировали слова Путина о дуэли западных средств ПРО с «Орешником»

      В Шереметьево пассажиры разозлились и заблокировали выход на посадку

      Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности после массовой атаки БПЛА

      Новейший ракетный корабль «Туча» принят в состав ВМФ

      Опубликовано видео уничтожения Российской армией танка Leopard

      Орбан призвал как можно скорее пересмотреть санкции против России

      Подвергшийся атаке беспилотников в Казани элитный ЖК проверят на наличие угроз

      Армия России ударила по объектам энергетики ВПК Украины

      Овечкин прокомментировал восстановление после травмы

      Пассажиры задержанного рейса в Египет вылетят вечером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше