Летевшего из Москвы пассажира обнаружили бездыханным в самолете

Пассажир летевшего из Москвы в Читу самолета не выжил во время рейса

Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» не выжил во время полета. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что мужчину обнаружили бездыханным в самолете, летевшем из Москвы в Читу.

На борту работали правоохранители и сотрудники Следственного комитета, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли.

По данным онлайн-табло читинского аэропорта, вылет задержали примерно на три часа.

Ранее в декабре другой пассажир почувствовал недомогание на борту летевшего из Египта в Россию самолета и не выжил. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A330 30 ноября. На подлете к Московской области 63-летнему мужчине стало плохо.