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18:57, 21 декабря 2024Россия

Песков пообещал ответ на просьбу Абхазии о поставке электроэнергии

Песков: Москва даст ответ на запрос Абхазии о поставке электроэнергии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва даст ответ на просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам Пескова, Россия предоставит ответ, когда ей поступит запрос. «Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике. Он выразил надежду на то, что Москва как можно скорее поддержит это обращение.

Перед этим и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба рассказал, что республика попросила у России электроэнергию бесплатно. Однако, по его словам, просьба осталась без ответа.

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