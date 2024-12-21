Пленный солдат ВСУ рассказал о своей попытке отсидеться в тылу

Пленный украинец рассказал, как сам вступил в ВСУ, но не смог отсидеться в тылу

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Годунко рассказал, что отправился служить добровольно, думая, что отсидится в тыловом подразделении, но попал на передовую. Об этом он рассказал на видео Минобороны России, передает ТАСС.

По его словам, он пошел в армию добровольно в мае 2022 года, пытаясь отсидеться в тылу. Ему удавалось не попадать на передовую, пока однажды, по его словам, фронту не понадобилось «пушечное мясо». После этого Годунко оказался в Волчанске Харьковской области. Он добавил, что в его бригаде почти все были мобилизованными, контрактников не было ни одного. При этом 27-летний Годунко был среди своих сослуживцев самым молодым, как так остальным в его бригаде было около 50 лет.

Он рассказал, что на передовой его подразделение направили помочь другим военным ВСУ. Они просидели около семи дней в полуразрушенном здании, пока в ним в окно не забросили противотанковую мину. Выжил только Годунко, он сдался в плен и российский беспилотник привел его к военнослужащим группировки войск «Север».

Ранее украинский пленный Денис Фролов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, включая мужчин с гепатитом и СПИДом. По его словам, ТЦК «хватают на улице хромых, больных».