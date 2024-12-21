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23:11, 21 декабря 2024Бывший СССР

Полиция раскрыла детали смертельного ДТП в ЛНР

Причиной ДТП в ЛНР стало нежелание водителя легковушки уступить дорогу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Причиной смертельного ДТП в Антрацитовском районе Луганской народной республике (ЛНР) стало нежелание водителя легкового автомобиля уступить дорогу микроавтобусу, который ехал по главной дороге. Об этом в Telegram-канале сообщает управление ГИБДД МВД по региону.

«Примерно в 18.00 (мск) на автодороге М-03 "Киев-Харьков-Должанский" в районе села Дьяково водитель, управляя автомобилем "Субару Импреза", на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу "Мерседес Спринтер", который двигался по главной дороге», — указано в сообщении.

Отмечается, что жертвами происшествия стали семь человек, включая двоих водителей. Еще девять человек получили травмы разной степени тяжести.

До этого на востоке Бразилии произошло крупное ДТП с участием автобуса, грузовика и автомобиля. Жертвами столкновения стали 22 человека, еще 13 пострадали и были доставлены в больницу.

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