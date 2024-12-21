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18:14, 21 декабря 2024Мир

В Бразилии произошло крупное ДТП с 22 жертвами

В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком и машиной, 22 человека погибли
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eraldo Peres / AP

На востоке Бразилии произошло крупное ДТП с участием автобуса, грузовика и автомобиля. Об этом сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарную службу.

Жертвой столкновения стали 22 человека. Еще 13 человек пострадали – они доставлены в больницу.

По данным портала, все произошло в субботу, 21 декабря, в 3:30 по местному времени. Предварительно, у автобуса лопнула шина в районе города Теофило-Отони, из-за чего водитель не справился с управлением и въехал в грузовой прицеп. Движущаяся следом легковая машина врезалась в автобус, и он загорелся.

Уточняется, что автобус следовал из Сан-Паулу в город Витория-да-Конкиста (штат Баия).

Ранее в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун автомобиль въехал в толпу людей и унес жизни 35 человек.

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