Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 21 декабря 2024Мир

Польша заявила о готовности сбивать российские ракеты

Министр обороны Косиняк-Камыш: польские F-16 готовы уничтожать российские ракеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польские F-16 готовы уничтожать российские ракеты. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает «Цензор».

Он уточнил, что истребители будут сбивать цели, если они будут представлять угрозу для территории Польши или других стран НАТО. При этом, добавил Косиняк-Камыш, до сих пор не было случаев, когда ракета была нацелена на цель на польской территории.

Что касается уничтожения ракет над территорией Украины, то, по словам главы оборонного ведомства, этот вопрос «остается открытым и нуждается в согласии НАТО и США».

13 декабря Варшава подняла в воздух свою авиацию якобы из-за ударов России по объектам на Украине. «В воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация из-за российских ударов с применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на Украине (...) Были активированы дежурные пары истребителей, а также были приведены в состояние повышенной боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки», — указали в штабе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали «Орешник» революцией в технологии вооружений

      Полиция раскрыла детали смертельного ДТП в ЛНР

      Появились новые подробности атаки беспилотников на Казань

      Николь Кидман переехала в Австралию после худшего года жизни

      В IIHF прокомментировали информацию о желании вернуть сборную России на МЧМ

      Польша заявила о готовности сбивать российские ракеты

      В МИД России назвали цель визита главы ЦРУ в Киев

      Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Рыльску

      Названо число госпитализированных после обстрела ВСУ жителей Рыльска

      В Британии высказались о последствиях слов Трампа об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше