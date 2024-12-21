Польша заявила о готовности сбивать российские ракеты

Министр обороны Косиняк-Камыш: польские F-16 готовы уничтожать российские ракеты

Польские F-16 готовы уничтожать российские ракеты. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает «Цензор».

Он уточнил, что истребители будут сбивать цели, если они будут представлять угрозу для территории Польши или других стран НАТО. При этом, добавил Косиняк-Камыш, до сих пор не было случаев, когда ракета была нацелена на цель на польской территории.

Что касается уничтожения ракет над территорией Украины, то, по словам главы оборонного ведомства, этот вопрос «остается открытым и нуждается в согласии НАТО и США».

13 декабря Варшава подняла в воздух свою авиацию якобы из-за ударов России по объектам на Украине. «В воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация из-за российских ударов с применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на Украине (...) Были активированы дежурные пары истребителей, а также были приведены в состояние повышенной боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки», — указали в штабе.