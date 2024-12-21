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22:30, 21 декабря 2024Россия

Появились подробности о состоянии отравившихся хлором детей в российском регионе

Состояние отравившихся хлором детей в Тобольске оценивается как средней тяжести
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Состояние пятнадцати отравившихся хлором в бассейне на базе отдыха в Тобольске несовершеннолетних оценивается как средней тяжести. Подробности состояния пострадавших рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, передает РИА Новости.

Утверждается, что дети остаются под присмотром врачей в специализированном отделении, а две взрослые женщины, которые также пострадали в результате отравления парами хлора, были отпущены домой после получения амбулаторной помощи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

До этого сообщалось, что в российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне. Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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