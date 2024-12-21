Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:20, 21 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне

В Тобольске 15 детей и двух взрослых госпитализировали после купания в бассейне
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Петров / ТАСС

В Тобольске Тюменской области 17 человек попали в больницу после купания в бассейне. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«21 декабря 2024 года в дневное время в городе Тобольске дети, отдыхавшие вместе с законным представителем на базе отдыха "Сказка" , после купания в бассейне почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что 15 детей, включая одного ребенка 2024 года рождения, и двух взрослых госпитализировали в медучреждение. Предварительный диагноз — отравление парами хлора.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что в загородном санатории под Омском отравились 25 отдыхающих, в числе которых были дети. Следственный комитет начал проверку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

      В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС

      Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх

      Стали известны подробности о пенсионерке — поджигательнице ТЦ в Москве

      Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

      В российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне

      Стало известно о подготовке Польши к прокси-войне против России

      Петросян второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию

      Ранее судимого россиянина задержали с автоматом и боеприпасами в Курской области

      Орбан предрек первые шаги по Украине сразу после инаугурации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше