В российском регионе 17 человек попали в больницу после купания в бассейне

В Тобольске 15 детей и двух взрослых госпитализировали после купания в бассейне

В Тобольске Тюменской области 17 человек попали в больницу после купания в бассейне. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«21 декабря 2024 года в дневное время в городе Тобольске дети, отдыхавшие вместе с законным представителем на базе отдыха "Сказка" , после купания в бассейне почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что 15 детей, включая одного ребенка 2024 года рождения, и двух взрослых госпитализировали в медучреждение. Предварительный диагноз — отравление парами хлора.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что в загородном санатории под Омском отравились 25 отдыхающих, в числе которых были дети. Следственный комитет начал проверку.