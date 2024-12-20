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06:28, 20 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе проводят проверку после отравлений на базе отдыха

СК начал проверку в Омской области после отравления 25 человек на базе отдыха
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет начал проведение проверки после отравления 25 человек на базе отдыха в курортной зоне Омской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько отдыхающих, в их числе — дети, отравились в загородном санатории в курортной зоне Чернолучье под Омском. По данным регионального Минздрава, 12 человек госпитализировали 18 декабря, а 19 декабря — 13 пациентов обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Сейчас в больнице находятся 17 человек, четверо из них — дети. Взрослые и два ребенка пребывают в состоянии средней степени тяжести, еще двое несовершеннолетних — в удовлетворительном.

Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняются. Областная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

12 декабря в городе Дегтярск Свердловской области сразу четверо детей отравились угарным газом.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове два человека отравились угарным газом из-за голубя в вентиляции. Спасти пострадавших не удалось.

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