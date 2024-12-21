Премьер-министр Швеции Кристерссон обратился к подданным со словами об украинцах

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон начал свою 15-минутную рождественскую речь к шведским подданным со слов об украинцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление премьера.

Кристерссон отметил, что многие семьи из Украины «будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом». Он также добавил, что Швеция «останется рядом» с их страной столько, сколько потребуется.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на пресс-конференции по итогам года в Будапеште заявил, что Венгрия начала миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине во время своего председательства в Совете Евросоюза (ЕС). Уточняется, что страна действовала не от имени всего ЕС, а самостоятельно.

