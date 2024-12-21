Венгрия начала мирную миссию по Украине во время своего председательства в ЕС

Венгрия начала миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине во время своего председательства в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время выступления на пресс-конференции по итогам года в Будапеште, передает ТАСС.

По данным агентства, Венгрия действовала самостоятельно, а не от имени всего ЕС.

Орбан также уточнил, что в ЕС существуют расхождения во мнениях о том, какой должна быть «стратегия Европы в российско-украинской войне», и поэтому у него были «просто связаны руки». При этом одним из последних венгерских предложений, адресованных Украине и России, стало прекращение огня и масштабный обмен пленными между двумя сторонами конфликта в период Рождества. Киев отверг такое предложение.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что «на украинской земле не будет немецких солдат», пока конфликт не завершится.

