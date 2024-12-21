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04:08, 21 декабря 2024Мир

В Германии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Министр обороны ФРГ Писториус не исключил отправки миротворцев страны на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал возможность участия немецких военнослужащих в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом он высказался в интервью медиагруппе Funke.

Писториус оценил возможность отправки солдат на Украину и подчеркнул, что пока конфликт не завершится, «на украинской земле не будет немецких солдат».

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«Вопрос будет поставлен, когда установится перемирие или будет достигнут мир, и когда станет ясно, как это будет выглядеть. Об этом должны договориться Украина и Россия при участии третьей стороны», — уточнил он.

Ранее эксперт по России Йенс Зигерт заявил, что Германия не хочет вступать в прямое столкновение с Москвой, однако стремится стать полноценным участником конфликта на Украине. По его мнению, утверждать обратное — игнорировать реальность.

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