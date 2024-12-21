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22:04, 21 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности взрыва в банке в Петербурге

Baza: пенсионерка устроила взрыв в банке с помощью легковоспламеняющейся смеси
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

Пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом сообщает Baza.

Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.

ЧП произошло днем 21 декабря в отделении банка на Среднеохтинском проспекте. Пострадавших не было.

Вечером женщину 1956 года рождения задержали в ее квартире. Пенсионерка проживала неподалеку от места преступления.

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