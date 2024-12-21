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17:40, 21 декабря 2024Россия

В банке в Санкт-Петербурге произошел взрыв

В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв
Мария Черкасова
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

В отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, в банк могли заложить самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Газ закачали в банкомат, из-за чего произошел взрыв. На месте в настоящее время работают пожарные и полицейские. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в субботу, 21 декабря, в Москве в районе Отрадное из-за звука взрыва эвакуировали ТЦ «Форт». Позднее была задержана пенсионерка, взорвавшую петарду в помещении МФЦ в торговом центре. Женщина призналась, что стала жертвой украинских мошенников. Она перевела им 120 тысяч рублей, после чего пенсионерке пообещали перечислить средства обратно, если она «устроит салют» в МФЦ.

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