В банке в Санкт-Петербурге произошел взрыв

В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв

В отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, в банк могли заложить самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Газ закачали в банкомат, из-за чего произошел взрыв. На месте в настоящее время работают пожарные и полицейские. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в субботу, 21 декабря, в Москве в районе Отрадное из-за звука взрыва эвакуировали ТЦ «Форт». Позднее была задержана пенсионерка, взорвавшую петарду в помещении МФЦ в торговом центре. Женщина призналась, что стала жертвой украинских мошенников. Она перевела им 120 тысяч рублей, после чего пенсионерке пообещали перечислить средства обратно, если она «устроит салют» в МФЦ.