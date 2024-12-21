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03:51, 21 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом обмане мошенников перед Новым годом

Депутат Госдумы Немкин: перед Новым годом мошенники создают фальшивые магазины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что перед Новым годом мошенники начали использовать новую схему обмана. Его слова приводит РИА Новости.

Немкин предупредил россиян, что перед Новым годом мошенники создают фальшивые интернет-магазины, которые предлагают популярные товары по низким ценам.

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«После сбора достаточного количества заказов такие сайты исчезают, оставляя покупателей без денег и подарков», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что злоумышленники также могут отправлять сообщения в мессенджерах и социальных сетях о якобы выигранных призах или розыгрышах к празднику.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как злоумышленники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и как обезопасить себя от злоумышленников.

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