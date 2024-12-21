Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 21 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин получил 19 лет за передачу ФБР данных о российских военных

Житель Оренбурга получил 19 лет за передачу ФБР данных о российских военных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Оренбурга получил 19 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, россиянин 1993 года рождения был задержан в январе 2023-го. Его заподозрили в передаче Федеральному бюро расследований США установочных и других персональных данных российских военных. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм. Суд установил, что в ноябре 2023 года Максимов в мессенджере списался с представителем объединения «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и заполнил анкету на вступление в его ряды, предоставив свои персональные данные.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали элитные высотки в Казани. Прицельный удар по жилым домам попал на видео

      Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса

      МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани

      Обстановка в высотках Казани после первой атаки беспилотников попала на видео

      В Германии выросло число пострадавших в Магдебурге

      Российские войска заняли населенный пункт Островского в ДНР

      Появились подробности о жильцах разрушенной из-за атаки дронов квартиры в Казани

      На территории Украины объявлена воздушная тревога

      В ночном клубе российского региона произошел пожар из-за петарды

      В РФС заявили о желании европейских стран вернуть Россию на международные турниры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше