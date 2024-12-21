Россиянин получил 19 лет за передачу ФБР данных о российских военных

Житель Оренбурга получил 19 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, россиянин 1993 года рождения был задержан в январе 2023-го. Его заподозрили в передаче Федеральному бюро расследований США установочных и других персональных данных российских военных. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм. Суд установил, что в ноябре 2023 года Максимов в мессенджере списался с представителем объединения «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и заполнил анкету на вступление в его ряды, предоставив свои персональные данные.