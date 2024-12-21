ВС России уничтожили ДРГ ВСУ при попытке высадки на левый берег Днепра

Украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена российскими военными при попытке высадки на левый берег Днепра. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Сообщается, что в диверсионно-разведывательной группе было три человека. Других подробностей силовые структуры не сообщили.

Ранее Российская армия взяла под контроль поселок Зеленовка и село Новый Комар Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, военные нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины, теробороны и нацгвардии в районе Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки в ДНР.