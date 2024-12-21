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11:27, 21 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра

ВС России уничтожили ДРГ ВСУ при попытке высадки на левый берег Днепра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена российскими военными при попытке высадки на левый берег Днепра. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Сообщается, что в диверсионно-разведывательной группе было три человека. Других подробностей силовые структуры не сообщили.

Ранее Российская армия взяла под контроль поселок Зеленовка и село Новый Комар Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, военные нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины, теробороны и нацгвардии в районе Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки в ДНР.

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